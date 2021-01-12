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Лукашенко сообщил о готовности вести диалог с оппозицией

Лукашенко сообщил о готовности вести диалог с оппозицией

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Белорусский президент Александр Лукашенко сделал заявление. Глава республики готов вести диалог с оппозицией.
прочитано 2389 раз

12 января Александр Лукашенко встретился с главой Международной федерации хоккея Рене Фазелем. Президент сообщил, что согласен сесть за стол переговоров с представителями оппозиции, чтобы обсудить поправки в Конституцию.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

При этом Лукашенко подчеркнул, что будет вести разговор о будущем страны только с честными людьми, а не предателями. "Но не перед кем мы на колени не встанем!", – приводит слова главы Белоруссии телеграм-канал "Пул Первого".

Ранее президент дал большое интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде. Лукашенко рассказал, что проект обновленной Конституции будет готов к концу этого года, после чего его вынесут на референдум.

Глава республики отказался раскрыть подробности, отметив, что поправки будут касаться перераспределения полномочий, партийной системы и некоторых экономических и политических вопросов.

Напомним, в начале августа по республике прокатилась волна протестных акций. По данным независимых СМИ, в демонстрациях приняло участие более одного миллиона человек. Демонстранты потребовали отставки Александра Лукашенко.

Зимой протестная активность в стране пошла на спад. Представители оппозиции рассказали, что в начале марта люди начнут вновь массово выходить на улицы. "Александру Лукашенко мало не покажется", – уточнили они.

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Автор: 12 января 2021, 18:46 Источник: Sputnik Беларусь ✓ Надежный источник
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Две недели после выборов в Белоруссии: Лукашенко взял в руки оружие

комментарии

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Гостья из Будущего
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В рот Луке я насрала бы..он балабол и Враг Народа!
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