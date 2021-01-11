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Политика
Лукашенко о Тихановской: Не способна сформулировать даже элементарную мысль

Лукашенко о Тихановской: Не способна сформулировать даже элементарную мысль

Александр Лукашенко. Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС
Белорусский президент Александр Лукашенко дал большое интервью журналистке Наиле Аскер-заде. Глава страны нелестно высказался о своем оппоненте Светлане Тихановской.
прочитано 2001 раз

В августе прошлого года по республике прокатилась волна протестов. Оппозиция обвинила власти в фальсификации президентских выборов и потребовала провести повторные. На сторону демонстрантов встали западные лидеры. Они пригрозили Александру Лукашенко санкциями, если он не будет слушать свой народ.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Белорусский лидер сообщил, что его не беспокоит реакция США и Европы. В эфире телеканала "Россия 24" Лукашенко рассказал, что есть те, кто признает итоги голосования, и те, кто отказывается это сделать. "Не очень это приятно – если искренне", – продолжил политик.

Президент отметил, что не одобряет деятельность Светланы Тихановской. По его словам, за оппозиционером стоит группа влиятельных лиц, так называемых "кукловодов". Александр Лукашенко заявил, что недоброжелатели намерены напасть на Россию через Белоруссию.

"Светлана Тихановская не способна сформулировать даже элементарную мысль", – уточнил он.

Лидер республики не жалеет о том, что встретился с оппозиционерами в СИЗО. Либеральное крыло давно подталкивало Александра Лукашенко к этому. Президент уверен: эти переговоры наглядно продемонстрировали, что власть может вести диалог с кем угодно.

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Автор: 11 января 2021, 09:55 Источник: Россия 24 ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Железная леди Белоруссии: жизнь и карьера Светланы Тихановской

комментарии

Ответить:

Гость
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Гость
Переговоры в тюрьме:) Оригинально.
Он приехал в СИЗО и вымогал у Бабарико 100 млн. долларов за освобождение. Женщины его обыграли, так и поливает их. Что Тихановску, что не выпускает Колесникову. Война с бабами, "кукловоды" - очередной примитивный трэш. Надоел давно со своей чушью. Сразу видно, что голова бо бо. А Россия с ним заигрывает. Уже и Затулин высказался и патриарх Кирилл. А он теперь конституцию под Кольку делать будет.
Гость
Ответить
Переговоры в тюрьме:) Оригинально.
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