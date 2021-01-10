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Политика
Лукашенко пообещал белорусам новую конституцию к концу 2021 года

Лукашенко пообещал белорусам новую конституцию к концу 2021 года

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Некоторые политологи считают, что именно изменения конституции могут быть оптимальным компромиссом для белорусских властей и оппозицией. Но многие сомневаются, что действующий режим согласится на такой сценарий.
прочитано 10371 раз

Тем не менее, в интервью российским журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что проект новой конституции будет готов уже к концу 2021 года. Гражданам будет предложено проголосовать за или против него посредством референдума.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Батька не стал раскрывать, какие именно изменения будут внесены в основной закон страны, поскольку они ещё не сформулированы окончательно. Но глава белорусского государства напомнил, что ранее он уже упоминал основные задачи поправок. Среди них белорусский лидер отметил перераспределение полномочий между органами власти и должностными лицами государства, изменения партийного строительства и создание социально-ориентированной экономики страны.

Александр Лукашенко добавил, что основные поправки в конституцию могут быть освещены в ходе предстоящего заседания Всебелорусского народного собрания. В ходе этого мероприятия специалисты также смогут определить сроки проведения референдума по конституции.

Однако аналитики считают, что даже если Лукашенко действительно согласится на конституционную реформу, то на деле она будет проведена лишь для "перестановки стульев". При таком сценарии Батька формально выполнит своё обещание уйти с поста президента, но создаст для себя новую должность с полномочиями главы государства.

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Автор: 10 января 2021, 15:47

комментарии

Ответить:

Гость
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конституцию под себя,нет не надо,уйди
Гость
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А народ Беларуси обещает тебе Лукашенко тюрьму в ближайшее будущее и полное расследование твоих зверств и преступлений!
1

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