Путин быстро уберет Лукашенко, когда тот подпишет документы об интеграции – политолог

Кремль помогает президенту Белоруссии Александру Лукашенко остаться у власти, надеясь получить солидные политические дивиденды. Эксперт Павел Усов считает, что взамен Москва потребует от главы соседнего государства подписать все дорожные карты по интеграции, после чего инициирует его отставку.



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