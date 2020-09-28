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Политика
Военный эксперт заявил о начале

Военный эксперт заявил о начале "скрытой оккупации" Белоруссии Россией

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Прошедшие на днях военные учения "Славянское братство" – начало скрытой оккупации Белоруссии Россией, считает политолог Павел Фельгенгауэр. Москва не выпустит Минск из орбиты своего влияния, уверен эксперт.
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Россия и Белоруссия проводили совместные военные учения множество раз, но прошедшие с 14 по 25 сентября маневры "Славянское братство" стали особенными. По мнению военного эксперта Павла Фельгенгауэра, Москва начала "скрытую оккупацию" республики.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Он напомнил, что учения прошли на фоне масштабных акций протеста против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Москва внимательно следит за ситуацией в Белоруссии. Кремль не может допустить превращения республики в нейтральное государства или ее дрейфа в сторону Североатлантического альянса, отметил Фельгенгауэр.

"По сути началась оккупация Беларуси", – сказал эксперт в эфире телеканала "Белсат".

Кроме того, он отметил нарастающую военную активность России на южном направлении. В учениях "Кавказ-2020" задействованы не только армия и флот, но и Министерство по чрезвычайным ситуациям и Росгвардия.

Маневры на западных и южных рубежах политолог назвал подготовкой к региональной войне. Фельгенгауэр уверен, что в течение ближайших нескольких лет Россия вступит в вооруженный конфликт с Западом за влияние на постсоветском пространстве.

Напомним, что в Белоруссии с 14 по 25 сентября прошло два этапа военных учений "Славянское братство". В маневрах принимали участие подразделения российских воздушно-десантных войск. Участие в учениях принимали и российские стратегические бомбардировщики Ту-160. Они патрулировали западные границы Белоруссии.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о переброске войск НАТО к границам республики. Глава государства поручил усилить охрану западных рубежей. Позже он объявил о закрытии границы с Польшей и Литвой. Россия предостерегла Запад от вмешательства в дела республики.

Автор: 28 сентября 2020, 08:00 Источник: Программа "Просвет", телеканал "Белсат" ✓ Надежный источник
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