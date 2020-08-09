Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии: с букетом и под гармошку

Глава Белоруссии проголосовал на участке, расположенном в Институте менеджмента, спорта и туризма. Журналисты очень ждали появления Лукашенко, но внутрь смогли попасть не все: на участок распорядились запускать только фотокорреспондентов.
Были введены и другие особые ограничения. Например, журналистам запретили вести прямые включения в интернете с избирательного участка. С чем связано появление новых правил спецслужбы, естественно, объяснять не стали.
Встречали главу государства с помпой. Кортеж Александра Лукашенко подъехал к избирательному участку под звуки гармошки. Когда президент вышел из машины, ему вручили букет.
9 августа – основной день голосования на выборах президента Белоруссии. Минск очень серьезно подошел к обеспечению безопасности избирателей: в столицу стянули военных, по всей стране наблюдаются перебои с интернетом и сотовой связью.
Напомним, что главным конкурентом Александра Лукашенко на президентских выборах считается Светлана Тихановская. Вокруг нее объединились сторонники и штабы Валерия Цепкало и Виктора Бабарико: они сошли с дистанции досрочно – первый был вынужден бежать в Россию, второй оказался за решеткой.
Оппозиция готова к тому, что Лукашенко и его соратники будут применять самые грязные приемы, чтобы победить на выборах. Соперники нынешнего главы государства придумали план протестов на случай триумфа Батьки. Подробнее о нем читайте в нашем материале.
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