Раскрыт план протестов после выборов в Белоруссии

"К сожалению, надеяться на то, что голоса белорусов будут услышаны, фактически не стоит", – говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале оного из самых популярных белорусских блогеров NEXTA. В связи с этим он призывает людей не опускать руки, а действовать согласно некоему "плану Б".
Первым же пунктом предлагается устроить всеобщую забастовку на государственных предприятиях до конца рабочего дня 10 августа. От руководства предлагается требовать поддержать требования провести новые и честные выборы президента Белоруссии. "Это эффективный и безопасный способ протеста – уволить целые отделы и цеха не смогут, а милиция явно не рискнет пытаться разгонять людей, особенно настоящих заводских мужиков", – уверены авторы плана.
На случай, если к вечеру 10 августа в стране уже будет введено военное положение и собираться на массовые протесты в Минске и других крупных городах станет сложнее, необходимо будет организовываться на уровне районов. Разработчики сценария протестов советуют выбирать для точки встречи здания районных администраций.
Есть в плане действий и советы по противодействию полиции вплоть до перекрытия дорог самодельными ежами. Впрочем, подчеркивают авторы, такие действия могут быть только ответом на насилие со стороны правоохранителей.
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