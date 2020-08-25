Политолог о взявшемся за оружие Лукашенко: Разрушен образ сильного лидера

Последнее время мировое сообщество обсуждает поведение президента Александра Лукашенко. Зарубежные политологи увидели в образе белорусского лидера скрытый смысл.

Политическая обстановка в Белоруссии напряжена до предела. К счастью, кровопролитие на улицах сошло на нет, однако президент Александр Лукашенко ведет себя так, будто страна находится на пороге войны.

На днях пользователей Сети по всему миру всполошило видео, на котором Батька в бронежилете и с автоматом в руках демонстрирует готовность лично вступить в противостояние с собственным народом. На кадрах можно заметить и 15-летнего сына президента, который тоже был в полном обмундировании.

Зрелище получилось настолько комичным, что многие поставили под сомнение серьезность намерений Лукашенко, передает телеканал "360". В телеграм-каналах писали, что Батьку чуть ли не подставили засланные политтехнологи, которые заставили президента мирной республики выглядеть свихнувшимся диктатором.

Американский политолог Эндрю Корыбко увидел в образе Александра Лукашенко скрытый смысл. Эксперт сравнил автомат в руках белорусского лидера с политическим весом самого Батьки, пишет Life.

По мнению Корыбко, в случае применения оружия оно оказалось бы бесполезным, что указывает на неэффективность диктатуры Батьки. Эксперт добавил, что это разрушает образ сильного правителя, который Лукашенко "продавал" народу на протяжении почти 30 лет.