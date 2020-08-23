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Политика
Появились слухи об эвакуации Лукашенко: Нашли самую страшную точку

Появились слухи об эвакуации Лукашенко: Нашли самую страшную точку

Фото: Ulf Mauder/dpa/www.globallookpress.com
Днем 23 августа в столице Белоруссии начался марш против президента Александра Лукашенко. В центре Минска собрались 100 тысяч человек.
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Сторонники оппозиции начали стягиваться к площади Независимости в 14:00. После митинга участники направились в сторону парка "Победа", где находится стела "Минск – город-герой". Сейчас люди идут к площади Государственного флага, на пути к которой расположена резиденция Александра Лукашенко.

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Граждане несут в руках бело-красно-белые флаги и выкрикивают лозунги. Они требуют, чтобы власти немедленно освободили политзаключенных и привлекли к ответственности людей, причастных к пыткам и убийствам. Также они настаивают на том, чтобы в ближайшее время в стране были проведены новые выборы президента – честные и прозрачные.

Возле резиденции Лукашенко собрались десятки сотрудников силовых ведомств. Как сообщает телеграм-канал Nexta Live, президента готовят к немедленной эвакуации на вертолете. "Протестующие только что нашли самую страшную точку для диктатора", – заявил источник. Куда направится лидер, пока не известно.

Напомним, массовые протесты вспыхнули в Белоруссии после оглашения итогов президентской гонки. Согласно данным Центризбиркома, за действующего лидера отдали голос более 80% граждан. Многие жители страны обвинили власти в фальсификации результатов голосования.

Автор: 23 августа 2020, 18:55 Источник: Nexta Live • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Президентские выборы в Белоруссии: соперники Лукашенко – кто они?

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость ОСВОБОДИТЬ полит. заключённых: Северинец Павел Константинович. Cтаткевич, также Андрей Санников. Они были арестованны до выборов их кандидатуры были не допущенны в кандидаты в президенты. Эти стойкие люди 10-летиями боролись за независимость и свободу. Они лучше всех знают ситуацию в Беларуси. Время это показало. Остальные - мутотень. Надо смотреть, что человек сделал за последние как минимум 10 лет, а не за последние три -четыре месяца.
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НЕМЕДЛЕННО ОСВОБОДИТЬ ПОЛИТЗАКЛЮЧЁННЫХ!!!!!!
Именно те, кто сейчас сидит в СИЗО и есть лидеры нации, с их освобождением начнется переход власти и консолидация всех стихийных протестов.
Вот наши сильные кандидаты — Николай Статкевич, Павел Северинец, Андрей Санников! . Они 10-ями занимались политикой и боролись за нашу свободу.
Также и ЗЕНОН ПОЗНЯК, он раньше всех начал борьбу с режимом Лукашенко.
Прежде всего этих патриотов нужно освободить из тюрьмы живыми и здоровыми, а потом решать насущные вопросы.
Ляля
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фашисты наступают
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