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Источник: Белорусские силовики отказываются от поддержки Лукашенко

Источник: Белорусские силовики отказываются от поддержки Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
До президентских выборов в Белоруссии остались считанные дни. Уже сейчас ясно, что для Александра Лукашенко это самая трудная электоральная кампания за весь период правления: небывалая активность оппозиции, сообщения об ухудшении состояния здоровья главы государства, конфликты с Россией. Но хуже всего для Батьки – отказ армии и правоохранительных органов исполнять его приказы.
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С силовиками у Лукашенко связаны особые надежды. Все годы его правления армия и правоохранители были подчеркнуто лояльны главе государства. В декабре 2010 года милиция и ОМОН жестко разогнали митинг протестующих, несогласных с результатами очередных президентских выборов.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Надежду на силовиков Лукашенко возлагает и в эту избирательную кампанию. Учитывая небывалую активность оппозиции и, по слухам, крайне низкие рейтинги президента, армия и милиция становятся главной опорой режима белорусского лидера.

Неслучайно Лукашенко последнее время зачастил в армейские части. То он распекает оппозиционеров в расположении бригады воздушно-десантных войск, то разглагольствует об угрозах суверенитету в окружении бойцов спецназа.

Глава государства призывает армию быть готовой к предотвращению беспорядков. Очевидно, что речь идет о массовых акциях оппозиции в день выборов и после них. В том, что протесты будут, никто не сомневается.

Но послушает ли армия президента, когда настанет "час икс"? Судя по приходящим сообщениям, монолитная лояльность силовиков главе государства начала давать трещину.

"По сообщениям источников из бизнес-окружения сына Александра Лукашенко Виктора, президент Белоруссии сильно сдал, так как последние дни не полность контролирует армию и органы правопорядка, часть которых уже открыто приветствует перемены в стране", – сообщает телеграм-канала "Совинформбюро 2.0".

Оппозиция с каждым днем усиливает давление на президента. На митинге в Минске в поддержку оппозиционного кандидата Светланы Тихановской пришли более 60 тысяч человек. Молодая женщина, еще недавно бывшая домохозяйкой, быстро завоевала симпатию большого числа граждан. В каждом городе поддержать ее выходят огромные толпы людей.

На ее фоне Александр Лукашенко выглядит очень уставшим. Даже на кадрах государственных белорусских СМИ президент выглядит неважно.

Видимо, сказываются проблемы со здоровьем. Ранее сообщалось, что глава государства перенес гипертонический криз. Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт опровергла эти заявления. Но что еще она могла сказать?

Напомним, что президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Центризбирком республики допустил до голосования пять кандидатов.

Автор: 2 августа 2020, 22:02 Источник: Телеграм-канал "Совинформбюро 2.0"
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Президентские выборы в Белоруссии: соперники Лукашенко – кто они?

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