Эксперт о состоянии Лукашенко перед выборами: Он испытывает дикий страх и ужас

Активность оппозиции перед выборами президента Белоруссии нарастает. Кандидат Светлана Тихановская собирает десятки тысяч людей на митингах в свою поддержку. Политолог Игорь Ильяш уверен: президент Александр Лукашенко очень боится предстоящего голосования.



Накануне в Минске состоялся предвыборный митинг кандидата Светланы Тихановской. Поддержать ее пришли более 60 тысяч человек – такого количества людей не собиралось даже на провластных мероприятиях.



Глава правозащитного центра "Вясна" Алесь Беляцкий отметил, что подобный аншлаг наблюдается на любом митинге Светланы Тихановской. Это говорит о том, что большая часть населения желает поменять существующий порядок, считает он.

На митинг Тихановской власти стянули усиленные наряды правоохранителей. После задержания 33 россиян под Минском власти республики уверяют, что на территории страны находится еще около 200 "боевиков".

Подобными действиями и заявлениями власти хотят подавить общественную активность и запугать людей, сказал Беляцкий в интервью телеканалу "Настоящее время". Он не сомневается, что Лукашенко подделает результаты президентских выборов, поскольку все избирательные комиссии находятся под его контролем, а на независимых наблюдателей будут оказывать давление.

В свою очередь политический обозреватель Игорь Ильяш ответил на вопрос, что чувствует Александр Лукашенко в преддверии голосования. "Я думаю, что он испытывает дикий страх и ужас", – сказал эксперт.

- Вы устали терпеть?

- Да!

- Вы устали молчать?

- Да!



На акцию в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской пришли десятки тысяч человек. Это крупнейший митинг в Минске за последние годы. Смотрите, как это было: pic.twitter.com/s71Oa9WJdc — DW на русском (@dw_russian) July 31, 2020

Выборы президента Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа. Центризбирком допустил пять кандидатов. Главным соперником Александра Лукашенко стала Светлана Тихановская. В предвыборной гонке она стала участвовать после того, как ее супруга известного блогера и автора ютуб-канала "Страна для жизни", обвинили в организации массовых беспорядков и завели на него уголовное дело.

В случае победы Тихановская обещает провести новые выборы через полгода. Голосование 9 августа она считает нечестным, поскольку не были допущены самые популярные оппозиционные политики.