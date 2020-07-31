Задержание россиян в Белоруссии сделало Лукашенко нерукопожатным для Кремля – эксперт

Задержанием российских граждан под Минском Александр Лукашенко пересек красную линию, отношения двух стран уже не будут прежними, считает политолог Андрей Поротников. По его мнению, президент соседней республики становится персоной нон грата для Кремля.



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Более 30 россиян были задержаны в Белоруссии 29 июля. В местных СМИ назвали их сотрудниками ЧВК Вагнера, хотя никаких подтверждений этому предоставлено не было. Позже в Совбезе республики предупредили, что на территории страны могут находиться еще более 200 "боевиков".



История с задержанием россиян может кардинально изменить отношения Москвы и Минска, считает Андрей Поротников. По его словам, если в Белоруссии действительно были задержаны сотрудники ЧВК Вагнера, то Александр Лукашенко решился вступить в прямую конфронтацию с Кремлем.

Эксперт напомнил, что эта ЧВК выполняет задачи, поставленные российским руководством. Ранее ее бойцы сражались в Сирии, где помогали правительственным войскам освобождать подконтрольные боевикам районы.

Обвинив ЧВК Вагнера в подготовке терактов в Белоруссии, Лукашенко предъявил претензии Кремлю, считает Поротников. Россия многое прощает президенту соседней республики, но такие заявления без ответа оставить не может, уверен эксперт.

Однако ввязаться в открытый конфликт с Александром Лукашенко Владимир Путин не может: белорусский лидер использует это в своей предвыборной агитации и попробует сплотить вокруг себя избирателей, отметил Поротников. История только начинается, уверен он.

"Но уже сейчас Лукашенко фактически становится "нерукоподаваемым" для российского руководства", – приводит слова политолога белорусский портал "Наше мнение".

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Всё таки Лукашенко пересёк черту, которая хоть как-то ещё отделяла его от статуса предателя. Теперь его так называть можно и нужно. — Голос Мордора (@spacelordrock) July 31, 2020

Ранее посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев говорил, что задержанные россияне следовали транзитом через Минск в Стамбул. Охрану и сопутствующие услуги им предоставляла белорусская компания, с ней был заключен договор.

После задержания россиян белорусские пограничники усилили охрану на восточных рубежах. Власти республики призвали граждан обращать внимание на "подозрительных" лиц.