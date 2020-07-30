В Москве заявили о "невменяемости" Лукашенко

По словам депутата, россияне прибыли в Белоруссию, поскольку были уверены, что это безопасная для них страна. Затулин не исключил, что они находились в соседней республике на отдыхе.
Депутат напомнил, что у Александра Лукашенко есть санаторий в Сочи. Однако это не значит, что когда белорусский лидер туда приезжает, то замышляет какие-то антироссийские вещи, добавил парламентарий.
Белорусский лидер наговорил достаточно, чтобы Москва задумалась о его "невменяемости", считает Затулин. Обвиняя Россию во вмешательстве в дела соседней республики, Батька рубит сук, на котором сидит, сказал парламентарий в беседе с "Газетой.ру".
О задержании сотрудников российской частной военной компании сообщило 29 июля государственное агентство БЕЛТА. Оружия у них не было. Позже Александр Лукашенко собрал срочное заседание Совета безопасности и потребовал от Кремля объяснений.
Лукашенко задерживает бойца ЧВК Вагнер pic.twitter.com/xbtZULLUed— hyperwolf (@hyperwolf_by) July 30, 2020
На следующий день в Совбезе республики заявили, что в Белоруссии могут находиться еще более 200 "боевиков". Пограничники усилили охрану границы с Россией.
Политолог Армен Гаспарян считает, что таким образом президент республики решил устроить "предвыборную истерику". Александр Лукашенко надеется, что рано или поздно неприятный инцидент удастся замять, сказал эксперт в комментарии порталу "Политнавигатор".
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