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Политика
После ухода Лукашенко Белоруссия повернется на Запад – журналист

После ухода Лукашенко Белоруссия повернется на Запад – журналист

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
С окончанием эпохи Александра Лукашенко геополитический вектор Белоруссии развернется на Запад, уверен журналист Константин Эггерт. По его словам, все больше граждан видят республику наследницей Великого княжества Литовского.
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Белоруссия становится все ближе к своим европейским соседям. Эггерт отметил, что жители Гродно, находящегося на западе республики, считают гораздо более близкой себе Польшу, чем центральную Белоруссию и тем более Россию.

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Республика все больше привязывается к восточным территориям Евросоюза, уверен Эггерт. Конечно, считает журналист, полностью связи с восточным соседом белорусы не порвут, но отношение к Москве будет меняться.

Сейчас тема Белоруссии как наследницы Великого княжества Литовского популярна по большей части в националистических кругах. После ухода Лукашенко она станет доминирующей в образовании и умах большинства белорусов, а Польша и Литва будут это поощрять, прогнозирует Эггерт.

При этом он напомнил, что Минск участвует в программе Восточного партнерства ЕС. Но всеми ее преимуществами, например, безвизовым режимом с Европой, пока не пользуется, добавил журналист. "Белорусам будет нелегко, стране придется упорно меняться не одно десятилетие", – написал журналист в своей колонке на портале "Сноб".

Эпоха Александра Лукашенко в истории Белоруссии может закончиться 9 августа. В этот день в стране пройдут очередные президентские выборы. Батька намерен продлить свою власть еще на пять лет.

Оппозиция намерена этого не допустить. Многие из противников Александра Лукашенко объединились вокруг фигуры Светланы Тихановской – самого популярного конкурента президента. В случае победы она обещает провести новые, честные выборы через шесть месяцев.

Автор: 28 июля 2020, 16:06 Источник: "Сноб" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Ни хрена этот Эггерт не понимает. Белоруссию с Россией связывает гораздо больше, чем с пшеками и прибалтами... Даже если Батьку переизберут, Белоруссия останется с Россией...
1

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