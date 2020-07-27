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Эксперт: Лукашенко никогда не согласится на интеграцию с Россией

Эксперт: Лукашенко никогда не согласится на интеграцию с Россией

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Переговоры о дальнейшей интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства продолжаются второй год. Москве не стоит питать иллюзий на сговорчивость Александра Лукашенко: предлагаемые Кремлем документы он не подпишет, считает политолог Арсений Савицкий.
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Несмотря на сложность переговоров, Россия от повестки углубленной интеграции не отказывается. Александр Лукашенко готов рассмотреть предлагаемые Москвой варианты относительно единого рынка услуг, беспрепятственного передвижения граждан, товаров и капитала, отметил политолог Арсений Савицкий.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Проблема в том, подчеркнул эксперт, что Москва настаивает на подписании договоренностей единым пакетом, в котором содержатся и экономические, и военно-политические нормы. Для Лукашенко это неприемлемо, уверен Савицкий.

Политолог пояснил, что в случае подписания пакета договоренностей Белоруссия окажется в зависимости от России. Республика лишится равноценного голоса в Союзном государстве, уверен эксперт.

Из этого он делает вывод: пока Лукашенко президент, углубленной интеграции Белоруссии с Россией не будет. Подписываться под невыгодными для себя условиями Батька не будет, уверен Савицкий.

Поэтому он прогнозирует дальнейшее охлаждение в отношениях Москвы и Минска. Но от своих планов Кремль не отказывается и попытается решить вопрос до 2024 года, сказал политолог в интервью белорусскому порталу UDF.by.

Напомним, что на прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Москва будет обсуждать скидки на газ для Минска после подписания документов по интеграции. "Верю в то, что если мы совместно по этим картам создадим единое пространство", – сказал глава правительства в ходе отчета в Госдуме.

Ранее главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что в Москве Александру Лукашенко предлагали пост спикера парламента Союзного Государства. Батька отказался.

Автор: 27 июля 2020, 21:50 Источник: UDF.by ✓ Надежный источник

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