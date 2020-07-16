Протесты против Лукашенко: Запад призвали вмешаться в ситуацию в Белоруссии

На днях Центризбирком Белоруссии огласил окончательный список участников президентских выборов – 2020. Из популярных альтернативных кандидатов зарегистрирована только политический активист Светлана Тихановская. Бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и экс-дипломат Валерий Цепкало допущены не были.
В Минске и других городах республики прошли акции протеста против решения ЦИК. С несогласными полиция не церемонилась: многие были задержаны, в том числе журналисты.
На Западе начинают звучать призывы к вмешательству в ситуацию в Белоруссии. Эксперт организации Freedom House Витис Юрконис заявил, что международное сообщество "должно поддержать гражданскую активность" в республике.
Он призвал западных политиков отреагировать на происходящее и осудить "репрессии". Юрконис не исключил введения персональных санкций против белорусского руководства.
С таким же призывом выступил политолог Брайан Уитмор. Запад должен "защитить права человека и демократические свободы в Белоруссии", приводит слова эксперта "Голос Америки".
Президентские выборы – 2020 пройдут 9 августа. Кандидатами зарегистрированы пять человек: действующий глава государства Александр Лукашенко, политический активист Светлана Тихановская, экс-депутат Анна Канопацкая, общественник Андрей Дмитриев и политик Сергей Черечень.
Бывший глава Белгазпромбанка и экс-дипломат Валерий Цепкало к выборам не допущены. Первый с середины июня находится в следственном изоляторе – власти подозревают его в финансовых махинациях. Второй был снят с выборов, поскольку ЦИК признал значительную часть подписей за его выдвижение недействительными.
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