"Угроз для власти нет": Лукашенко признали победителем

Выборы президента Белоруссии отличаются завидной стабильностью – из раза в раз победу на ни одерживает Александр Лукашенко. Однако в 2020 году у политика, кажется, смог появится достойный конкурент. Впрочем, с этой угрозой белорусскому лидеру удалось справиться еще до начала голосования.

Само наличие такого кандидата как Виктор Бабарико подрывало стабильность политической системы Белоруссии, уверен руководитель Центра политического анализа и прогноза в Варшаве Павел Усов. Он отметил, что некоторые чиновники и даже силовики в Белоруссии полагали, что у соперника Александра Лукашенко есть шанс на победу.

Одна эта мысль могла привести к непредсказуемым последствиям. "Произошла так называемая подписная революция, электоральный переворот. Дальнейшая игра в выборы была бы не в пользу Лукашенко", – уверен эксперт. По его мнению, у действующего главы Белоруссии могло не получиться обеспечить себе большинство голосов даже с учетом махинаций.

Такие плачевные итоги выборов в Белоруссии, по словам Павла Усова, могли, в свою очередь, привести к неожиданной реакции как стран Запада, так и России. В итоге, судя по всему, Александр Лукашенко решил не рисковать. Виктор Бабарико не был зарегистрирован в качестве кандидата в президенты. Будущее голосование вновь не опасно для действующего лидера, а значит он может праздновать досрочную победу.

Единственный шанс у оппозиции громко объявить о своей позиции, считает специалист, это объединение всех кандидатов и согласованный бойкот. "Но, думаю, общей позиции не будет", – признает Павел Усов.