Обнародованы доходы Александра Лукашенко

Если верить напечатанному, белорусский лидер не имеет в собственности недвижимости. В соответствующей строке указано, что у него нет ни жилых домов, ни квартир, ни земельных участков, ни гаражей. Более того, Александр Лукашенко не владеет никакими акциями или долями в уставных фондах юридических лиц.
Жена президента Белоруссии Галина за прошлый год указала доход в размере 5,56 тысячи белорусских рублей (около 2,3 тысячи долларов) – пенсию и дивиденды от акций. У первой леди республики есть недвижимость.
Ей принадлежит жилой дом площадью 196 квадратных метров в городе Шклове, половина доли на дом в деревне Большой Межник и земельный участок площадью 0,15 гектара в Шклове. Кроме того, в собственности супруги Александра Лукашенко 56 акций ОАО "Шкловский маслодельный завод".
Напомним, на 9 августа в Белоруссии намечены президентские выборы. Помимо нынешнего руководителя страны Александра Лукашенко, зарегистрированы четыре кандидата: Светлана Тихановская, Сергей Черечень, Андрей Дмитриев и Анна Канопацкая.
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