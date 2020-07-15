Обнародованы доходы Александра Лукашенко

Опубликованы декларации о доходах пяти кандидатов в президенты Белоруссии. на высший государственный пост республики. Согласно официальным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко в 2019 году заработал 117 тысяч белорусских рублей (более 48 тысяч долларов).



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