Белоруссию готовят к масштабным фальсификациям на выборах: Никто не поверит

На своей странице в "Фейсбук" председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев сообщил, что Александра Лукашенко поддерживают 76% населения. Документ со статистическими данными был подготовлен по поручению самого белорусского президента.
В выборке участвовали 21 тысяча человек. Кривошеев отметил, что феврале рейтинг Александра Лукашенко начал падать и к марту составил около 60%. Якобы снижение градуса народной любви объясняют тем, что граждане не оценили меры государства в борьбе с коронавирусом.
Также, по словам журналиста, в этот период "по объективным причинам" ухудшилась экономика. Да еще и вернувшимся на родину работавшим за рубежом людям оказалось не на что жить. По мнению Кривошеева, именно они и вышли на протестные мероприятия.
В Белорусии у Лукашенко рейтинг опустился до 3,8%, это четвёртое место среди кандидатов. Даже если он снимет с выборов всех троих что перед ним, люди будут голосовать за любого ноунейма, настолько люди его ненавидят.— Andrey Pivovarov (@brewerov) June 18, 2020
Также журналист констатировал, что не всеми гражданами адекватно были восприняты причины задержания других претендентов на президентский пост. Кривошеев заверил, что сейчас ситуация с рейтингом Александра Лукашенко стала улучшаться.
Однако политолог Андрей Суздальцев в официальную статистику Минска перед выборами не верит. "Конечно, у него поддержка не 76%, а максимум 7,6%. Они демонстративно сдвинули запятую, чтобы Лукашенко успокоился", – заявил эксперт. Он скептически отнесся к "рассекреченному" документу белорусских властей.
"Естественно, в эти данные никто не поверит. Даже если бы его поддержка была 25%, то это было бы заметно... Расчет идет на то, чтобы люди смирились со своей судьбой", – считает Суздальцев. При этом он добавил, что настроение белорусов переломилось весной этого года, и теперь важно только то, как они отреагируют на все происходящее 9 августа, на выборах президента страны.
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