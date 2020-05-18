Получил одобрение США: Лукашенко решился на сделку с американцами

В августе в Белоруссии пройдут очередные президентские выборы. Александр Лукашенко собрался провести в кресле главы государства еще пять лет. Но для Батьки не все так просто: прежде чем объявить об участии в выборах, он заручился поддержкой американцев, считает политолог Кость Бондаренко.



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