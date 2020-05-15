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"Лукашенко нас сдаст": в Минске завопили от объединения России и Белоруссии

Александр Лукашенко, новости Белоруссии. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
После переизбрания на шестой срок Александр Лукашенко пойдет на интеграцию с Россией. Об этом на митинге в Минске заявил белорусский оппозиционер Николай Статкевич.
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Лукашенко политик назвал "председателем колхоза, который ездит в райком за деньгами". Статкевич напомнил, что президент долгое время выпрашивал у Москвы средства на поддержание белорусской экономики.

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Так было до недавного времени, но Кремлю такое положение дел надоело, и от Лукашенко стали требовать продолжения интеграции, отметил оппозиционер. Шестого президентского срока враги Батьки намерены не допустить. "Он нас сдаст", – пугает Статкевич белорусов.

С приближением выборов главы государства ситуация в Белоруссии накаляется. Статкевич является одним из 24 кандидатов протеста, которые регистрируются кандидатами в президенты, чтобы иметь возможность устраивать легальные митинги. По некоторым данным, белорусская оппозиция готовит масштабные акции протеста на июль, сообщает портал "Политнавигатор".

Александр Лукашенко 14 мая подал в Центральную избирательную комиссию документы для выдвижения кандидатов на выборах. Голосование назначено на 9 августа.

Главой инициативной группы по выдвижению президента на шестой срок стал председатель белорусских профсоюзов Михаил Орда. Помимо Александра Лукашенко документы для выдвижения подали 14 человек. Теперь им предстоит пройти сбор подписей, затем начнется регистрация, а за несколько недель до голосования начнется предвыборная кампания.

Автор: 15 мая 2020, 10:26 Источник: "ПолитНавигатор"

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