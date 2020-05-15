Коронавирус в России Санкции Коронавирус в Москве Крым Парад Победы

Топ новостей

Знаменитая телеведущая оказалась родной дочерью Евгения Петросяна
Беременная Яна Рудковская впала в шок от открывшихся данных
Стало хуже: лекарства не помогли тяжелобольному критику Аллы Пугачевой
Полину Гагарину попросили больше не петь
Известие о тяжелой форме рака потрясло Петросяна
партнеры
Пятница
15 мая
Лента новостей
19:19
В Уфе соцработница поплатилась за издевательства над детьми
19:12
Гороскоп совместимости: Рыбы с другими знаками Зодиака
19:11
"Женщина без мозгов!": голая и беременная Терешина вызвала омерзение
19:04
Захарова возмутилась новостями о смерти русских от коронавируса
19:00
Дерзкое требование Лукашенко к Путину вызвало шок
18:41
Сестра Фриске разбилась в ДТП
18:35
Профессор филфака МГУ уволился после скандала с домогательствами
18:30
Гороскоп на выходные 16-17 мая 2020 года
18:24
"Недоношенный ребенок, следом сепсис": жена Семака пережила страшное
18:13
Совет на выходные 16-17 мая 2020 года
18:11
Доктор Мясников раскрыл истинное предназначение масок и перчаток
18:07
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
18:04
Возле рынка "Фуд-Сити" в Коммунарке сотни мигрантов устроили беспорядки
17:57
Скелеты в шкафу: страхи и фобии успешной женщины
17:49
Под Петербургом поезд насмерть сбил женщину в наушниках
17:40
"Отец увел маму за собой": звезда фильма "Укротительница тигров" Людмила Касаткина скончалась от тоски
17:35
Седокова задрала ноги перед таинственным незнакомцем
17:30
Инфицированная внучка отказалась отдавать квартиру "бомжихе" Федосеевой-Шукшиной
17:27
Колхоз: известный модельер высмеял молодую жену Петросяна за безвкусицу
17:20
Первая страна в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса
17:16
"Дни.ру" дарят возможность принять участие в марафоне TOPSTRETCHING
17:09
Долгожданное плато: ситуация с коронавирусом в России кардинально изменилась
16:52
"Меня там гнобили": Цискаридзе призвал распустить Большой театр
16:51
"Самое важное – выйти живым": затравленная Тодоренко обратилась за помощью
16:45
"Ну, нормально вообще?!": Анисина вне себя из-за гадких слов
16:38
Под Москвой мужчину убили в пьяной ссоре
16:35
Наплевавшую на правила Боню выставили прочь
16:09
Петербуржец ударил работника метро за просьбу надеть маску
16:07
США признались в создании НЛО
16:05
В Сеть попало редкое видео со съемок сериала "Сваты"
15:42
"Неприятно смотреть": критик Пугачевой разнес в пух и прах "придурковатую" Бабкину
15:40
После сообщения о разводе Эмин Агаларов показал любимую женщину
15:33
Отключили интернет: в Подмосковье ребенок ушел из дома из-за обиды на родителей
15:27
Похожая на Заворотнюк любовница заскучала рядом с Жигуновым
15:21
"Устал работать с непонятным контингентом": Максим Фадеев заявил об ограблении
15:15
Желтый уровень опасности: москвичей предупредили об ухудшении погоды
15:03
У злостной неплательщицы Берковой отобрали машину
15:02
Престарелый Краско влез в грязный скандал с неадекватным Башаровым
14:58
"Мы об этом не разговариваем с друзьями": Колдун впервые откровенно ответил на вопрос о гомосексуализме
14:51
Россияне раскрыли рот при виде черноволосой Кудрявцевой
14:51
Под Москвой поймали напавших на полицейского бандитов
14:48
Обнародовано доказательство вины Порошенко в провокации у Крымского моста
14:41
Внезапно слегшую из-за болезни актрису Мелихову выходила малолетняя дочь
14:38
Объявлено о возобновлении чемпионата России по футболу
14:35
"Развели канитель": Путин устроил разнос из-за выплат в связи с коронавирусом
14:27
"Белая горячка": мужу Собчак поставили неутешительный диагноз
14:22
Сделано заявление о триумфальном возвращении Загитовой
14:18
Трамп пришел в ужас после смертей близких от коронавируса
14:14
В Москве задержали сына звезды сериала "17 мгновений весны"
14:02
Светлана Светличная осталась одна в свой юбилей
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Страшные фотографии": Тарасов был в шоке от интимной переписки Бузовой с другими мужиками
Любят мальчиков и оргии: обнародованы имена самых сладких геев на нашей эстраде
"Вы видели?!": Бузова получила травму в бассейне
Тарасов раскрыл правду о разводе с Бузовой: Не могла забеременеть
Радость на самоизоляции: Толкалина без трусов вставила свечку в интимное место
"Я его мыла, кормила, одевала": Цымбалюк-Романовская объяснила свое право на квартиру известного артиста
Политика

Дерзкое требование Лукашенко к Путину вызвало шок

Александр Лукашенко. Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Белорусский лидер Александр Лукашенко снова недоволен. Не так давно Батька возмущался качеством российских тестов на коронавирус, а теперь запел свою песню о главном, потребовав снизить стоимость газа для Белоруссии. В Москве очередной выпад главы братской республики вызвал крайнее недоумение.
прочитано 300 раз

Снизить цену на газ для Белоруссии со 127 до 30 долларов за тысячу кубометров – с таким требованием к российскому руководству Лукашенко выступил на днях. В экспертной среде очередная "хотелка" Батьки вызвала полное непонимание.

ПО ТЕМЕ

"Лукашенко нас сдаст": в Минске завопили от объединения России и Белоруссии

Лукашенко отказался благодарить Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Аналитик в энергетической сфере Борис Марцинкевич считает требование белорусского лидера необоснованным. В Москве на уступки президенту соседней республики не пойдут, уверен эксперт.

Россия во время эпидемии коронавируса продает газ в Европе по цене до 70 долларов за тысячу кубометров, считает Лукашенко. При этом Белоруссия продолжает закупать голубое топливо по 127 долларов, возмутился Батька.

Неизвестно, откуда у Лукашенко данные, что Россия продает газ в Европу по цене менее 70 долларов, недоумевает Марцинкевич. Полученная неизвестно откуда информация – плохой аргумент для столь серьезных требований, уверен эксперт. На его взгляд, требование Батьки в Москве оставят без внимания.

Цена на газ для Белоруссии – камень преткновения в отношениях двух стран. Ранее Лукашенко выпрашивал у Москвы тарифы на голубое топливо аналогичные Смоленской области. Дальнейшую интеграцию двух стран в Минске ставили в зависимость от решения вопроса энергоносителей.

Не так давно Лукашенко принялся самостоятельно подсчитывать справедливую, на его взгляд, цену на газ для Белоруссии. По его мнению, Минск должен платить не более 45 долларов за тысячу кубометров голубого топлива.

Автор: 15 мая 2020, 19:00
ФОТОРЕПОРТАЖ

Двуличный Лукашенко заискивал перед Путиным на Валааме

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Обнародовано доказательство вины Порошенко в провокации у Крымского моста
"Лукашенко нас сдаст": в Минске завопили от объединения России и Белоруссии
Бунт мэров: размазню Зеленского прижали к стенке из-за коронавируса
Сенсация: раскрыта вина Порошенко в деле о взрывах

Шоу-бизнес

"Недоношенный ребенок, следом сепсис": жена Семака пережила страшное
"Отец увел маму за собой": звезда фильма "Укротительница тигров" Людмила Касаткина скончалась от тоски
Седокова задрала ноги перед таинственным незнакомцем
Инфицированная внучка отказалась отдавать квартиру "бомжихе" Федосеевой-Шукшиной

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

После сообщения о разводе Эмин Агаларов показал любимую женщину

Певец получил восторженные отзывы
Общество

"Дни.ру" дарят возможность принять участие в марафоне TOPSTRETCHING

Как преобразить жизнь за 28 дней

Шоу-бизнес

"Белая горячка": мужу Собчак поставили неутешительный диагноз

Звезда показала сомнительное видео

Шоу-бизнес

"Мы об этом не разговариваем с друзьями": Колдун впервые откровенно ответил на вопрос о гомосексуализме

Певец рассказал о сексуальной ориентации

Гороскоп

Гороскоп совместимости: Рыбы с другими знаками Зодиака
Гороскоп на выходные 16-17 мая 2020 года
Совет на выходные 16-17 мая 2020 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Сделано заявление о триумфальном возвращении Загитовой
Сбежавшая к Плющенко Трусова эмоционально обратилась к Тутберидзе
Раскрыты детали скандального ухода Розанова от Тутберидзе к Плющенко
Сотникова не может выйти на лед после операции

Регионы

"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+