Дерзкое требование Лукашенко к Путину вызвало шок

Белорусский лидер Александр Лукашенко снова недоволен. Не так давно Батька возмущался качеством российских тестов на коронавирус, а теперь запел свою песню о главном, потребовав снизить стоимость газа для Белоруссии. В Москве очередной выпад главы братской республики вызвал крайнее недоумение.



Снизить цену на газ для Белоруссии со 127 до 30 долларов за тысячу кубометров – с таким требованием к российскому руководству Лукашенко выступил на днях. В экспертной среде очередная "хотелка" Батьки вызвала полное непонимание.



Аналитик в энергетической сфере Борис Марцинкевич считает требование белорусского лидера необоснованным. В Москве на уступки президенту соседней республики не пойдут, уверен эксперт.

Россия во время эпидемии коронавируса продает газ в Европе по цене до 70 долларов за тысячу кубометров, считает Лукашенко. При этом Белоруссия продолжает закупать голубое топливо по 127 долларов, возмутился Батька.

Неизвестно, откуда у Лукашенко данные, что Россия продает газ в Европу по цене менее 70 долларов, недоумевает Марцинкевич. Полученная неизвестно откуда информация – плохой аргумент для столь серьезных требований, уверен эксперт. На его взгляд, требование Батьки в Москве оставят без внимания.

Цена на газ для Белоруссии – камень преткновения в отношениях двух стран. Ранее Лукашенко выпрашивал у Москвы тарифы на голубое топливо аналогичные Смоленской области. Дальнейшую интеграцию двух стран в Минске ставили в зависимость от решения вопроса энергоносителей.

Не так давно Лукашенко принялся самостоятельно подсчитывать справедливую, на его взгляд, цену на газ для Белоруссии. По его мнению, Минск должен платить не более 45 долларов за тысячу кубометров голубого топлива.