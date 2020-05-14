Лукашенко отказался благодарить Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

Накануне Дня Победы из России прибыл третий гуманитарный груз для Белоруссии. В соседнюю республику было доставлено 50 тысяч масок, несколько десятков тысяч перчаток, четыре тонны дезинфицирующих средств, респираторы и защитные костюмы, а также препараты для лечения коронавируса.
Но слов благодарности от президента Александра Лукашенко Россия не услышала. Вместо этого Лукашенко начал жаловаться на качество российских тестов на коронавирус, а местные чиновники заявили, что помощи от Москвы они не просили. Однако позже российские дипломаты подтвердили факт запроса.
Зато на гуманитарную помощь из Китая подконтрольные Лукашенко государственные СМИ республики отреагировали совсем по-другому. Как отмечает портал "ПолитНавигнатор", белорусские журналисты делают комплиментарные репортажи о прибытии китайского груза. При этом более половины доставленных товаров были куплены Минском у Пекина.
Коронавирусом в Белоруссии на 14 мая заразились свыше 25 тысяч человек, за последние сутки подтверждено 952 новых случая. За период эпидемии выздоровели 7 711 человек, 146 пациентов скончались.
Александр Лукашенко не стал вводить жесткие карантинные меры из-за коронавируса в Белоруссии. В республике работают магазины, кафе, парикмахерские и другие заведения, в школах и вузах продолжается учебный год.
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