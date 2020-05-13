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Политика

Снизилось в два раза: странное заявление Лукашенко о коронавирусе в Белоруссии

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Заболеваемость пневмонией в столице Белоруссии снизилась в два раза после парада Победы 9 мая, сообщил президент республики Александр Лукашенко. Власти страны не стали отменять праздничные мероприятия из-за эпидемии коронавируса.
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Проведение парада на фоне пандемии COVID-19 вызвало критику со стороны ряда государств и Всемирной организации здравоохранения. По словам Лукашенко, лучше, чтобы люди находились на воздухе, а не взаперти. "В Минске значительное – вчера в два раза – снижение пневмонии", – сказал белорусский лидер на совещании с чиновниками.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

В Белоруссии коронавирусом заразились почти 25 тысяч человек. За последние сутки выявлено 967 новых случаев. С начала эпидемии в марте в республике выздоровели почти семь тысяч человек, умерли 142 пациента.

Рост числа заболевших COVID-19 не помешал Александру Лукашенко 9 мая провести в Минске парад Победы. Власти республики не могли поступить иначе, пояснил президент. Он призвал другие страны не осуждать белорусов за такой шаг.

Массовые мероприятия на фоне эпидемии коронавируса писательница Светлана Алексиевич назвала свидетельством неадекватности Александра Лукашенко. Проведение парада Победы в сложной эпидемиологической ситуации – это безумие, сказала она в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Александр Лукашенко не стал вводить в Белоруссии жесткие ограничительные меры. В республике работают кафе и магазины, идут занятия в школах и вузах, продолжаются чемпионаты по футболу и хоккею.

Автор: 13 мая 2020, 12:35 Источник: meduza.io

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