Свергнут и убьют: предсказана трагическая судьба Лукашенко

После переворота 2014 года эксперт был вынужден переехать с Украины в Россию. По его мнению, в Белоруссии происходят те же процессы, что и на его родине перед Майданом.
Ваджра считает, что у Лукашенко в силу объективных причин есть два варианта: присоединение к России на правах федерального округа или колониальная зависимость от США с печальными экономическими последствиями. Независимой Белоруссии быть не может, уверен эксперт.
Исходя из действий Лукашенко, Ваджра делает вывод, что тот решил пойти по второму пути. Белорусскому лидеру это не сулит ничего хорошего, считает политолог.
По его мнению, после окончательного разрыва отношений с Россией путь в Москву для Лукашенко будет закрыт. Ближайшее окружение, соблазненное американскими деньгами, также отвернется от политика, полагает эксперт.
Растерявший поддержку и остатки доверия Лукашенко будет свергнут в результате "дворцового переворота", предрекает аналитик. Не факт, что белорусскому лидеру и его семье позволят спокойно покинуть страну.
"Их или посадят в тюрьму, или убьют, а на их место придут разного рода националисты и русофобы", – сказал Ваджра в эфире своего ютуб-канала.
Кризис в отношениях России и Белоруссии начался в 2018 году. Из-за позиции Лукашенко, который настаивал на дополнительных бонусах и привилегированном положении в Союзном государстве, договориться об интеграции Москве и Минску не удалось. В то же время белорусский лидер начал "открывать" страну для Запада.
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