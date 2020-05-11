Лукашенко пустился в слезы из-за выступления младшего сына

Младший сын президента Беларуси – Николай Лукашенко – не менее популярен, чем его отец. За жизнью 15-летнего юноши в социальных сетях следят тысячи людей.

Президент Беларуси Александр Лукашенко часто появляется на публике в компании юного наследника. Вместе с ним Николай присутствовал на встречах с народом и главами государств, посещал официальные мероприятия, военные учения и парады.

Известно также, что сын белорусского лидера увлекается спортом – он играет в хоккей и катается на лыжах, а также ведет страницы в социальных сетях. В своем инстаграм-аккаунте он публикует как совместные фотографии с отцом с различных мероприятий, так и снимки, сделанные на досуге.

Однако для многих стало открытием, что сын Александра Лукашенко занимается музыкой, а именно – игрой на фортепиано. В Сеть попали кадры, снятые телеканалом СТВ в июле 2018 года и опубликованные порталом Woman.ru. Тогда Николай неожиданно появился на сцене за роялем и исполнил композицию "Вяртанне да спадчыны", написанную композитором Валерием Ивановым.

Стоит отметить, что юноша прекрасно справился со своей партией. Это было видно по эмоциям зрителей в зале, среди которых был и Александр Лукашенко. В какой-то момент президент Беларуси не смог сдержать слез, глядя на сына.