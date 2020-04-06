Паникующий из-за коронавируса Порошенко заявил о вине России

Борьба с коронавирусом должна сочетаться с поддержкой экономики, заявил пятый президент Украины в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". По его словам, деньги у сидящих на карантине граждан закончатся через три недели.
Как и в остальных бедах Незалежной, в распространении коронавируса Порошенко увидел руку Кремля. В эти непростые времена Москва только тем и занимается, что вставляет Киеву палки в колеса, уверен бывший президент.
По его словам, Украина заключила контракт на поставку 70 тысяч защитных костюмов из Китая. "Сейчас, в связи с пиком спроса, наши костюмы перекупают русские, платя вдвое больше", – пояснил Порошенко.
Коронавирусом на Украине заболели 1319 человек, за последние сутки зафиксировано более 300 новых случаев. 28 пациентов выздоровели, 38 не смогли справиться с инфекцией. Лидерам по числу зараженных являются Киев и Тернопольская область – 234 и 220 больных соответственно.
В мире COVID-19 выявлен почти у 1,3 миллиона человек, жертвами пандемии стали 69 тысяч. По мнению ученых, пика распространения коронавируса можно ждать в середине или второй половине апреля.
Ученые по всему миру работают над изобретением вакцины от коронавируса. Эксперты выявили любопытную закономерность: в странах, где практиковалась обязательная прививка от туберкулеза, случаев заражения гораздо меньше.
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