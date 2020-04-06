Паникующий из-за коронавируса Порошенко заявил о вине России

Ситуация с коронавирусом на Украине ухудшается с каждым днем. Через пару недель у граждан закончатся деньги, заявил бывший президент страны Петр Порошенко. Политик не упустил возможности в очередной раз обвинить Россию во всех бедах.



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