Позорник Порошенко сел в лужу из-за коронавируса

Очередную порцию забористого бреда озвучил пресс-секретарь
Петра Порошенко Святослав Цеголко. Он прокомментировал массовые протесты в
поселке Новые Санжары на Полтавщине, куда поместили на карантин эвакуированных
из Китая украинцев. Местным жителям такое соседство пришлось не по душе – люди
вышли протестовать.
В любой непонятной ситуации ищи пресловутую "руку Москвы" – видимо, этим принципом руководствуется Порошенко и его окружение. Протесты в Новых Санжарах исключением не стали. В большом переполохе в маленьком полтавском поселке Цеголко углядел злой умысел Кремля.
По его мнению, таким образом украинцев пытаются отвлечь от "преступлений януковичей против Майдана". "Сталкивают лбами, чтобы мы потеряли память", – написал представитель Порошенко на своей странице в "Фейсбук".
Вряд ли эти слова идут вразрез с точкой зрения самого Порошенко. В конце концов пресс-секретарь политика по долгу своей работы не может делать заявления, противоречащие позиции шефа.
Чуть позже по теме высказался сам экс-президент. "Путин – куда большая опасность, чем коронавирус", – написал Порошенко на своей странице в "Твиттер".
Украинцам очередной поток граничащей с шизофренией конспирологии пришелся не по душе. Одни пользователи Сети предположили, что Петр Алексеевич вновь злоупотреблял горячительными напитками, другие не исключили, что политик впал в маразм.
Протесты в Новых Санжарах начались 20 февраля, в день возвращения эвакуированных из Китая украинцев. Разгоряченный народ посылает проклятия в адрес возвращенцев и требует отправить их обратно.
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