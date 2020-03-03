Теряющий власть Лукашенко решился на отчаянный шаг

Единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является народ, гласит третья статья конституции Белоруссии. Но с поддержкой граждан у Александра Лукашенко последнее время все хуже: по данным экспертов, рейтинг президента падает с каждым годом. Глава государства ищет способ исправить ситуацию.



В этом году в Белоруссии пройдут очередные президентские выборы, и нет никаких признаков того, что Александр Лукашенко не будет в них участвовать. Однако за последний год задача сильно усложнилась: трудности в отношениях с Россией, падение экономики, финансовые неурядицы.



Накануне выборов властям пришлось обратиться за поддержкой к работникам государственных предприятий, пишет обозреватель Людмила Грязнова на страницах издания "Наше мнение". По ее словам, госсектор по-прежнему доминирует в Белоруссии, и за голоса работающих там граждан Лукашенко придется побороться.

Понимая сложность своего положения, белорусские элиты пытаются продемонстрировать заботу о рабочих. "Профсоюзным лидерам напоминают, что для госсектора созданы особые льготные условия функционирования, и за такую поддержку его работники должны быть благодарны власти", – отметила Грязнова.

Любопытно, что рейтинг Лукашенко в Белоруссии засекречен уже несколько лет. Эксперты уверены: если бы в республике состоялись конкурентные выборы, глава государства получил бы не более 30 процентов голосов.

Серьезной головной болью для Александра Лукашенко является Минск, считают авторы телеграм-канала "Бульба престолов". Если в провинции президент может рассчитывать на поддержку, то в столице его рейтинг стремится к нулю, полагают они.