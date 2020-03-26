Коронавирус нанес мощный удар по Зеленскому

Об угрозах для Владимира Зеленского на фоне пандемии
коронавируса рассказал политолог Дмитрий Дмитрук. Из-за распространения
COVID-19 в украинском обществе зреет социальная напряженность, отмечает
эксперт. По его словам, отношение граждан к власти будет меняться.
Ударит пандемия и по благосостоянию людей, передает слова Дмитрука портал "Обозреватель". На личные сбережения украинцы смогут прожить не больше месяца, отметил политолог. Коронавирус стал для Зеленского серьезной проблемой, подчеркнул эксперт.
Количество зараженных COVID-19 на Украине стремительно растет. На 26 марта зафиксировано 156 случаев. Власти приняли меры безопасности, в двух крупнейших городах страны – Киеве и Харькове – закрыт метрополитен. В столице подземка не работает с 17 марта до 3 апреля, но мэр Виталий Кличко не исключил, что ограничение продлят.
Украина в своем нынешнем виде может не пережить пандемии коронавируса, считает журналист Дмитрий Гордон. В интервью телеканалу "НАШ" он рассказал, что один из его знакомых, занимающий кресло мэра достаточно крупного города, уверен: дело идет к распаду страны. Жесткие ограничения из-за карантина могут привести к народному бунту, полагает Гордон.
Между тем на Украине все больше тех, кто считает, что страна не справится с коронавирусом в одиночку. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович призвал власти смирить гордыню и обратиться за помощью к России и Китаю.
На 26 марта количество зараженных коронавирусом COVID-19 приближается к 500 тысячам. Вылечились более 100 тысяч человек. На фоне ухудшения обстановки в Европе и США, Китай приходит в себя после пандемии. Власти снимают ограничения с провинции Хубэй, а также готовятся отменить запреты на передвижение в городе Ухань, с которого началось распространение инфекции.
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