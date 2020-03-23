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Политика

Спасибо коронавирусу: в Кремле заявили об отмене санкций

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
На фоне пандемии коронавируса санкционные войны могут уйти в прошлое. От отмене взаимных ограничений между Россией и Западом заговорили в Кремле. Ситуацию пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.   

Продолжение: Меркель сдала тест на коронавирус
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В Кремле отмены санкций не исключают, отметил представитель главы государства. По его словам, на фоне пандемии, падения цен на энергоносители и ухудшения экономической ситуации эта идея достойна внимания.   

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Происходящее в мире Песков назвал "напряженным моментом". Санкции, уверен он, усугубят и без того непростую ситуацию.

Отмена экономических ограничений зависит от желания "известных столиц", сказал пресс-секретарь президента журналистам. Москва же в одностороннем порядке это делать не собирается, дал понять Песков.   

Об отмене санкций журналисты и эксперты заговорили вскоре после того, как стало известно о помощи России Италии в борьбе с коронавирусом. Наша страна направит на Апеннинский полуостров девять бригад военных вирусологов вместе с мобильными комплексами для дезинфекции, медицинским оборудованием и средствами защиты.   

Первый груз уже доставлен в Италию. Его встретил начальник генштаба вооруженных сил Италии Энцо Вичерелли. Он поблагодарил Москву за помощь в обеспечении специалистами и материалами.   

На 23 марта количество зараженных коронавирусом COVID-19 по всему миру приближается к 350 тысячам. В Италии число заболевших составляет 59 тысяч человек, несколько тысяч умерли. Города закрыты на карантин, граждане ограничены в передвижении.   

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила распространение коронавируса пандемией. По некоторым оценкам, ситуация улучшится в апреле-мае после наступления теплого сезона.

Автор: 23 марта 2020, 17:25

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