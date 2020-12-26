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Политика
Ошибки не помешали Лукашенко завершить 2020 год победителем – аналитик Шпаковский

Ошибки не помешали Лукашенко завершить 2020 год победителем – аналитик Шпаковский

Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Государственная власть в Белоруссии допустила ряд системных ошибок в 2020 году. Так или иначе, это не помешало президенту Александру Лукашенко выйти победителем.
прочитано 4656 раз

Непростой для всего мира год близится к завершению. Самое время проанализировать сделанное, признать ошибки и обозначить планы на будущее.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Обозначенный период особенно важным выдался для жителей Белоруссии. Впервые за долгое время граждане выразили несогласие с проводимой Александром Лукашенко политикой.

Аналитик Александр Шпаковский выразил мнение касательно того, в каком моральном статусе сейчас находится Батька. По словам эксперта, по позициям Лукашенко нанесен существенный удар, но тефлоновый диктатор не только его выдержал, но и вышел победителем в сложившейся ситуации.

Главными ошибками белорусского президента Шпаковский назвал пренебрежение современными технологиями. Как известно, социальные Сети сыграли значительную роль в противостоянии власти и народа.

Кроме того, Лукашенко в этом году проводил очень некачественную пиар-кампанию. Лишь под конец 2020-го он стал ездить по больницам и вновь выстраивать образ "отца нации".

Так или иначе, Батька выглядит довольно уверенным в своих силах. Неверные ходы можно списать на некорректную работу государственных институтов. Сам Лукашенко заслуженно одержал моральную победу, которая поможет ему продержаться у власти еще долго.

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Автор: 26 декабря 2020, 14:35 Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
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Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

Гость
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В чем победа идиоты,в убийствах и насилии над мирными гражданами?
гость
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Какая победа? Его не признал весь мир. Народ отверг. Читайте сегодняшний инсайдер. От России вопросами ухода Лукашенко занимается генерал СВР Чернов. Там же выложены фото документов по проблеме. Его уйдут. Надоел всем этот самоназначенный..
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