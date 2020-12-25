Польский политолог описал будущее Белоруссии: Подпишет договор об ассоциации с ЕС

После окончания президентства Александра Лукашенко Белоруссия будет сближаться с Евросоюзом. С прогнозом о будущем республики выступил польский политолог Мариуш Швидер.



Эксперт исключил повторение в Белоруссии украинских событий. Граждане республики относятся к событиям в соседней стране негативно подчеркнул Швидер. "Для них эта страна – предостережение от того, чего бы они не хотели", – отметил политолог.



Залогом процветания Белоруссии Швидер назвал хорошие отношения с Россией и Польшей. По его мнению, после ухода Лукашенко республика начнет сближение с Европой и рано или поздно подпишет соглашение об ассоциации с ЕС.

Но полноценным членом Евросоюза Швидер Белоруссию не видит. Республике это невыгодно, ведь в таком случае она рискует хорошими отношениями с Россией, пояснил эксперт.

Сближение Белоруссии с ЕС при сохранении тесных связей с Россией сделает республику мостом между Востоком и Западом, убежден Швидер. Это приведет к росту инвестиций и торговой активности, прогнозирует политолог.

"Белоруссия имеет большие шансы стать в ближайшем будущем экономическим плавильным котлом для Евросоюза, России и Китая", – пишет Швидер в своей колонке на портале "Регнум".

Напомним, что 14 апреля 2020 года Александр Лукашенко подписал соглашение об упрощении визового режима с Евросоюзом. Стоимость шенгенской визы для граждан республики снижается с 60 до 35 евро. Также договор упрощает для белорусов получение долгосрочной визы на въезд в ЕС.