Эксперт анонсировал новый виток кризиса в отношениях России и Белоруссии

После новогодних праздников начнется новый виток кризиса в российско-белорусских отношениях. С таким прогнозом выступил политолог Арсений Сивицкий.



Кремль настаивает на проведении в Белоруссии политической реформы, но на реальный транзит власти президент Александр Лукашенко не готов, пояснил эксперт. По его мнению, инициативы белорусского лидера направлены не на изменение, а на консервацию сложившейся системы.



Сивицкий напомнил об инициативе Лукашенко придать Всебелорусскому народному собранию конституционный статус. В экспертном сообществе полагают, что белорусский лидер может оставить президентский пост и перейти на должность главы президиума ВНС с обширными полномочиями.

Такие намерения говорят об отсутствии у Лукашенко стратегических целей и задач, считает политолог. Если власти проведут реформу в таком виде, то спровоцируют новый виток протеста, предупредил эксперт.

Кремль хочет либерализации политической системы в Белоруссии, ее трансформации в парламентскую республику и ухода Лукашенко, полагает Сивицкий. В свою очередь Батька пытается доказать, что если реформы и будут, то лишь на его условиях, отметил эксперт.

По его словам, с реформой Лукашенко не торопится и может растянуть ее на пять лет. Это противоречит договоренностям с Путиным во время визита белорусского лидера в Сочи, сказал Сивицкий.

Он напомнил, что Москва выделила Минску кредит в 1,5 миллиарда долларов и выполнила свою часть сделки. Но белорусский лидер не спешит претворять свои обещания в жизнь, констатировал политолог.

Сивицкий считает, что новый виток кризиса в отношениях двух стран начнется в ближайшее время. "Думаю, нас ждут достаточно тяжелые переговоры по нефтегазовым контрактам. Новый нефтяной, газовый, транзитный конфликт может возникнуть сразу после новогодних праздников", – сказал эксперт в интервью порталу "Белорусский партизан".

Напомним, что политический кризис в Белоруссии начался 9 августа. Оппозиция требует ухода Александра Лукашенко с поста президента. Евросоюз ввел против него санкции.