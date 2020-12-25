Лукашенко пристал к школьнице с расспросами во время праздника

24 декабря в Белоруссии прошел благотворительный новогодний праздник для детей. Во время мероприятия камеры запечатлели любопытный диалог Александра Лукашенко со школьницей.



Пиар-машина Александра Лукашенко сейчас работает на полную. После того, как белорусский президент дискредитировал себя в глазах мировой общественности, приходится вновь выстраивать образ "отца нации".

Созданный администрацией президента телеграм-канал "Пул первого" разместил в Сети любопытное видео. На опубликованных кадрах Лукашенко пытается завести диалог с девочкой во время благотворительного новогоднего праздника.

Батька попытался угадать имя своей собеседницы. Примечательно, что первая попытка сделать это обернулась провалом, но вторая оказалась удачной. Выяснилось, что школьницу зовут София.



Внимательные пользовали Сети обратили внимание на то, что охрана Александра Григорьевича расположилась среди детей, чем помешала зрителям любоваться происходящим. Так или иначе, люди смогли насладиться представлением.

Напомним, что протесты в Белоруссии продолжаются по сей день. Существует несколько наиболее популярных точек зрения по поводу того, что ждет страну в 2021 году. Ряд политологов полагают, что зимой гнев народа лишь обострится, из-за чего противостояние с силовиками радикализируется. Другие эксперты полагают, что энтузиазма у протестующих поубавится, и люди перестанут выходить на улицу.