Политолог Неменский вскрыл главную проблему белорусской оппозиции: Внутренне враждебна

Белорусская оппозиция объединена на основе негатива, связанного с протестом против нынешней системы и лично Лукашенко. О позитивной повестке сейчас речи не идет, считает политолог Олег Неменский.



Любое политическое противостояние нельзя делить лишь на две стороны. Раскол есть как в оппозиции, так и в правящей элите.

О том, какая наиболее актуальная проблема встала перед белорусами, рассказал Политолог Олег Неменский. По словам эксперта, главный существенный недостаток оппозиции в том, что у нее отсутствует единая программа.

Скрепой для протесутующих является негатив, вызванный личностью Лукашенко. При это позитивной повестки у оппонентов Батьки нет, подчеркнул Неменский.

Политолог добавил, что когда наступит время формировать программу, может вскрыться, что оппозиция внутренне противоречива. Речь идет и о вражде между лагерями протеста.

Не секрет, что за разными группами стоят и разные силы. Это неминуемо ведет к тому, что у каждой из них свой интерес, который может спровоцировать лишние конфликты.

Кроме того, важно ставить перед собой четкие цели. Пока что у народа их нет. Люди декларируют необходимость собрать на улице как можно большее количество единомышленников. Что за этмм последует? На этот вопрос также нет внятного ответа, убежден Неменский.