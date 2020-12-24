Политолог Неменский вскрыл главную проблему белорусской оппозиции: Внутренне враждебна

Любое политическое противостояние нельзя делить лишь на две стороны. Раскол есть как в оппозиции, так и в правящей элите.
О том, какая наиболее актуальная проблема встала перед белорусами, рассказал Политолог Олег Неменский. По словам эксперта, главный существенный недостаток оппозиции в том, что у нее отсутствует единая программа.
Скрепой для протесутующих является негатив, вызванный личностью Лукашенко. При это позитивной повестки у оппонентов Батьки нет, подчеркнул Неменский.
Политолог добавил, что когда наступит время формировать программу, может вскрыться, что оппозиция внутренне противоречива. Речь идет и о вражде между лагерями протеста.
Не секрет, что за разными группами стоят и разные силы. Это неминуемо ведет к тому, что у каждой из них свой интерес, который может спровоцировать лишние конфликты.
Кроме того, важно ставить перед собой четкие цели. Пока что у народа их нет. Люди декларируют необходимость собрать на улице как можно большее количество единомышленников. Что за этмм последует? На этот вопрос также нет внятного ответа, убежден Неменский.
Популярные темы форума
Конец
Дочь моя, благославляю тебя на брак
Россия
Дом 2
Кто такая Пусяша и чего она хочет?
Иностранные выражения и поговорки
За что можно любить Россию?
Внучка вышла замуж за деда
Конкурс на ядовитое колхозное остроумие
Телеконференция