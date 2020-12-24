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Политика
Политолог Неменский вскрыл главную проблему белорусской оппозиции: Внутренне враждебна

Политолог Неменский вскрыл главную проблему белорусской оппозиции: Внутренне враждебна

Фото: Стрингер/ТАСС
Белорусская оппозиция объединена на основе негатива, связанного с протестом против нынешней системы и лично Лукашенко. О позитивной повестке сейчас речи не идет, считает политолог Олег Неменский.
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Любое политическое противостояние нельзя делить лишь на две стороны. Раскол есть как в оппозиции, так и в правящей элите.

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О том, какая наиболее актуальная проблема встала перед белорусами, рассказал Политолог Олег Неменский. По словам эксперта, главный существенный недостаток оппозиции в том, что у нее отсутствует единая программа.

Скрепой для протесутующих является негатив, вызванный личностью Лукашенко. При это позитивной повестки у оппонентов Батьки нет, подчеркнул Неменский.

Политолог добавил, что когда наступит время формировать программу, может вскрыться, что оппозиция внутренне противоречива. Речь идет и о вражде между лагерями протеста.

Не секрет, что за разными группами стоят и разные силы. Это неминуемо ведет к тому, что у каждой из них свой интерес, который может спровоцировать лишние конфликты.

Кроме того, важно ставить перед собой четкие цели. Пока что у народа их нет. Люди декларируют необходимость собрать на улице как можно большее количество единомышленников. Что за этмм последует? На этот вопрос также нет внятного ответа, убежден Неменский.

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Автор: 24 декабря 2020, 08:37 Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

гость
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Гость
Какая оппозиция, какая программа! В основном прыщавая молодежь, возомнивашая себя вершителями судьбы страны, которая кроме подсказаных речевок двух слов связать в единое не может! А интересы самые низменные- - потусоваться, попрыгать, употребить, уколоться, потрахаться!
Какие комментаторы - такая и чушь. Уровень "употребить, уколоться, потрахаться". Так говорят тухлые идеологи, а недоумки с недоделками повторяют. Про тунеядцев забыли. Для просвещения: ОМОН употреблял насвай на акциях. Их сдали солдаты-срочники из ВВ. Отсюда бешенство, жестокость и неадекватность ОМОНА. Какие "высокие" интересы!
Гость
Ответить
Какая оппозиция, какая программа! В основном прыщавая молодежь, возомнивашая себя вершителями судьбы страны, которая кроме подсказаных речевок двух слов связать в единое не может! А интересы самые низменные- - потусоваться, попрыгать, употребить, уколоться, потрахаться!
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