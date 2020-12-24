Победа народной революции остановит репрессии в Белоруссии – политолог Карбалевич

Политический аналитик Валерий Карбалевич, наблюдая за событиями в Белоруссии, сделал вывод: Александр Лукашенко убежден в том, что сможет закатать всех в асфальт. Но, по мнению эксперта, решающее слово все равно будет за народом.

По мнению политолога, сейчас власти Белоруссии ведут так называемую зачистку структур, поддерживающих акции протеста. Это стало понятно после того, как спецслужбы задержали руководителей "Пресс-клуба". Карбалевич считает, что вскоре Александр Лукашенко возьмется за независимые СМИ.

Также действующий режим пытается ликвидировать тех, кого финансирует Запад, предположил эксперт. Это решение не стоит связывать с недавними санкциями Евросоюза. Политолог считает, что власти Белоруссии все равно проводили бы эту работу, вне зависимости от отношений с ЕС.

Репрессии Лукашенко может остановить только победа народной революции, уверен Карбалевич. Очевидно, что Батьку меньше интересует позиция других стран по поводу Белоруссии. Ему важно решить внутренний конфликт, отметил эксперт. Но тот путь, который выбрал Александр Григорьевич, обречен на провал.

"Власть закрывает крышку кипящего котла, закручивает все гайки и болты и надеется, что он не взорвется", – провел аллегорию политолог.

Напомним, акции протеста в Белоруссии не прекращаются почти пять месяцев. Люди, которые выходят на улицу и требуют отставки Лукашенко, уверены в фальсификации результатов выборов. По их мнению, победу одержала Светлана Тихановская.