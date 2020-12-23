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Политика
Лукашенко подошел к финишной прямой своего правления – эксперт

Лукашенко подошел к финишной прямой своего правления – эксперт

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
У Александра Лукашенко больше нет шансов удержаться на посту президента Белоруссии. Так считает политолог Илья Гращенков. Он перечислил ряд доказательств того, что годы правления Батьки подходят к концу.
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В конце лета 2020 года жизнь в Белоруссии изменилась. После президентских выборов в стране проходят акции протеста. Жители республики, уверенные в фальсификации результатов голосования, призывают Александра Лукашенко уйти в отставку.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

На протяжении нескольких месяцев Батька неустанно твердит, что за протестными акциями в Белоруссии стоит Запад. Чтобы удержаться во власти, Лукашенко использует жесткие методы: выпускает на улицу силовиков, которые применяют против демонстрантов силу. Также в ход идет спецтехника, водометы и светошумовые гранаты.

По мнению Ильи Гращенкова, это не добавляет президенту политической весомости. Из-за нежелания изменить подход к оппозиции Александр Григорьевич вызывает недоверие уже только у простых граждан, но и у политической элиты, считает политолог. Например, в Китае давно уверены в том, что президентский срок Батьки закончился.

Москва и Вашингтон в скором времени тоже дадут понять, что окончательно устали от Лукашенко, заверил эксперт. Это единственное, что объединяет Россию и США, у которых разные интересы в Белоруссии.

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Автор: 23 декабря 2020, 18:09 Источник: Южный Федеральный ✓ Надежный источник
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