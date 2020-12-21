Президент Белоруссии Александр Лукашенко полезен для запада в качестве идеального оружия против России, считает политолог Андрей Суздальцев. Москва вложила в экономику соседней республики десятки миллиардов долларов, но Минск продолжает предъявлять ей претензии, отметил эксперт.



Суздальцев напомнил, что белорусский лидер не признал независимость Абхазии и Южной Осетии, возвращение Крыма в состав России. В Сирии Лукашенко Москву тоже не поддержал, добавил политолог.



По его словам, пользы от Лукашенко для России за 26 лет не было никакой. Суздальцев напомнил об антироссийской пропаганде в белорусских СМИ, поддержке Украины и ее армии.

Эксперт назвал Лукашенко идеальным оружием Запада против России. В Европе уверены, что пока нынешний белорусский лидер будет у власти, интеграции с Москвой не произойдет, подчеркнул Суздальцев.

Запад использует Лукашенко, а Россия продолжает давать ему деньги, недоумевает политолог. Он напомнил, что на начало 2020 года сумма российских дотаций и субсидий для Белоруссии превысила 133 миллиарда долларов. При этом Лукашенко продолжает предъявлять Москве претензии, возмутился эксперт.

"Лукашенко всегда воевал против России", – сделал вывод Суздальцев.

Ранее политолог Юрий Баранчик назвал Александра Лукашенко виновным за срыв интеграции с Россией. Союзный договор был подписан 21 год назад, но у двух стран все еще нет общей финансово-экономической политики и единых политических органов, подчеркнул аналитик.

Сам Лукашенко в интервью российским СМИ заявлял, что считает договор о Союзном государстве устаревшим. За 21 год в двух странах выросли новые поколения – нужно искать другие форматы интеграции, сказал президент.