Аналитик назвал имя наиболее вероятного преемника Лукашенко

Под международным давлением белорусский лидер всё же решился на перемены. Однако отказаться от власти он, судя по всему, так и не смог.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в последнее время то и дело заверяет свой народ и мировую общественность в том, что намерен провести конституционную реформу, которая демократизирует политическую систему в стране. Но многие политологи сходятся во мнении, что за громкими словами непризнанного главы государства скрывается банальная "перестановка стульев".

В ходе своего визита в Столбцовский район Минской области 8 декабря Лукашенко заявил о необходимости создать в стране орган власти, который сможет урегулировать ситуацию. Он предложил сделать таким органом Всебелорусское народное собрание (ВНС), наделив его конституционным статусом. Однако эксперты уверены, что таким образом Батька хочет лишь формально выполнить требование оппозиции об уходе с поста президента, заняв вместо него должность главы ВНС.

Политический аналитик Андрей Елисеев согласен с коллегами и считает, что Александр Лукашенко намерен и дальше "дурить народ" под видом конституционной реформы. Специалист добавил, что среди задуманных белорусским лидером изменений также есть смена механизма перехода президентских полномочий в случае его отставки. Вместо премьер-министра их может "унаследовать" главе белорусского сената – Совета Республики, который в настоящее время возглавляет Наталья Кочанова.

Елисеев уверен, что именно Кочанова займет президентское кресло в случае ухода Лукашенко на новую должность. По словам эксперта, именно с ней Батьке будет "спокойнее".