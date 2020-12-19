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Политика
Политолог: после краха нынешнего режима Белоруссию ждет

Политолог: после краха нынешнего режима Белоруссию ждет "новый Лукашенко"

Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Белорусский политолог Алексей Дзермант выпустил книгу, в которой есть глава, посвящена тому, что будет в стране после Лукашенко. Писатель Вячеслав Бондаренко объяснил, насколько реалистичны прогнозы коллеги по цеху.
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Любой диктатуре рано или поздно приходит конец. Как минимум, период правления того или иного деятеля ограничен его жизненным циклом.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Александр Лукашенко прекрасно это понимает, поэтому информационное поле обрастает слухами о том, что Батька готовит преемника, чтобы уйти в тень. Писатель Вячеслав Бондаренко привел в пример гипотезу политолога Алексея Дзерманта, который посвятил грядущей смене парадигмы в Белоруссии целую главу в своей новой книге.

Эксперт развернуто поделился своей точкой зрения, согласно которой после спада текущего диктаторского режима в стране к власти придет "новый Лукашенко". Имеется в виду, что идеология и методы борьбы за власть настолько глубоко вросли корнями в политическое поле, что кардинальных перемен в элите ждать не приходится. Меняются лица, но не меняется подход – об этом и говорит Дзермант.

Так или иначе, история часто меняется внезапно и не по тем сценариям, которые считаются наиболее вероятными. Бондаренко подчеркнул, что рассуждения писателя о грядущем периоде в политической жизни Белоруссии являются спорными, но при этом они весьма обоснованы.

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Автор: 19 декабря 2020, 17:32 Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
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Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

гость
Ответить
Давайте очередного астролога! Писателей развелось, как комментаторов. У народа сначала спросите.
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