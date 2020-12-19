Эксперт: Россия готова прекратить поддержку Лукашенко в случае невыполнения обязательств по реформе

Если Александр Лукашенко не выполнит свои обязательства по проведению конституционной реформы и функционированию Союзного государства, его поддержка со стороны России будет прекращена. Такое мнение выразил эксперт Украинского института политики, политолог Руслан Бизяев.



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