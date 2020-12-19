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Политика
Песков раскрыл природу вбросов о личной жизни Путина

Песков раскрыл природу вбросов о личной жизни Путина

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/globallookpress.com/
После большой пресс-конференции Владимира Путина у россиян еще остались вопросы, которые они не успели задать президенту. Пресс-секретарь главы государства пролил свет на некоторые детали о лидере нашей страны.
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Вокруг личной жизни главы государства ходит множество слухов. Дмитрий Песков считает, что за вбросами и слухами стоят "уши" спецслужб некоторых стран. Он отметил, что не будет называть конкретные государства, хотя в Кремле об источниках знают.

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 Дмитрий Сергеевич Песков

Дмитрий Сергеевич Песков пресс-секретарь президента России

Также пресс-секретарь президента расставил все точки над i в вопросе с так называемым "бункером Путина". По словам Пескова, некие анонимы, которым главное – покритиковать российского лидера – придумывают подобные небылицы.

"Никаких бункеров в Ново-Огареве нет! И ни один глава государства, тем более, такой активный, как Путин, не может сидеть ни в каком бункере. Это все полная ерунда", – заявил Дмитрий Песков.

Народ также интересует, пользуется ли Владимир Путин вне работы интернетом. Дмитрий Песков утвердительно ответил на этот вопрос. "Я не знаю, насколько он, что называется продвинутый user, но он смотрит интернет", – отметил представитель Кремля. Свободное времени у главы государства, по словам Пескова, мало. Кроме того, оказывается, у Владимира Путина нет смартфона.

Также россиянам интересно, будет ли прививаться от коронавируса Владимир Путин. На это Дмитрий Песков ответил, что президент пользуется теми же прививками и теми же лекарствами, которые делаются для всех граждан страны. И никто никогда отдельную прививку для главы государства делать не будет.

"А что касается вакцины, то пока точных данных по возрастной группе старше 60-65 лет еще нет, они только скоро появятся", – высказался пресс-секретарь президента

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Автор: 19 декабря 2020, 10:19 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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