"Какие-то флюиды": Путин высказался о дружбе с Китаем

По словам президента, у России с Китаем совпадают интересы по очень многим направлениям. "Может быть это, а может быть, какие-то флюиды на личном уровне", – заявил Владимир Путин.
Глава государства добавил, что это способствовало тому, что у него сложились добрые, деловые и вместе с тем дружественные и доверительные отношения с Си Цзиньпинем. Президент России отметил, что это помогает в работе.
Также на пресс-конференции Владимир Путин коротко и емко описал лидера Турции Реджепа Тайипа. Он заявил, что это человек, который держит слово. "Он хвостом не виляет", – сказал президент России. При этом он констатировал, что сейчас у него с турецким лидером расходятся взгляды на отдельные вопросы.
Так он ответил на вопрос о том, с кем из глав других стран комфортно вести переговоры. Владимир Путин заметил, что не делит людей на плохих и хороших, а работает исходя из национальных интересов России.
Напомним, большая пресс-конференция Владимира Путина в этом году проходит по видеосвязи из-за эпидемиологической обстановки. Президент России находится в своей резиденции в Ново-Огарево, а журналисты и фотографы – в зале Центра международной торговли (ЦМТ) в Москве.
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