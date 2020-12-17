"Надеюсь, мы друг друга не утомили": Путин о большой длительности пресс-конференции

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путин подошла к концу. Глава государства непрерывно общался с гражданами и журналистами на протяжении невероятных 4 часов и 29 минут.
"Надеюсь, мы друг друга не утомили", – сказал Путин, комментируя необыкновенно долгое мероприятие.
Российский лидер поблагодарил всех участников пресс-конференции за работу и пожелал им всего самого доброго. Он также выразил надежду, что для всех, кто слушал вопросы и ответы, информация была интересной и полезной, сообщает RT.
Популярные темы форума
Какой вопрос вы задали бы Путину?
Путин лучший!
В Алкашей вселяются черти
Психоанализ Клавы
Я уважаю Президента России. Мне нравится то, что он делает в стране и в мире. Если это называется кремлеботом, то я кремлебот
Аватарки
Путин молодец! Наклячил хохлов за их тупость, высокомерие, наглость, жадность, не порядочность, лживость и хитрозадость
Домашнее насилие
Конец
Почему столько рекламы на форуме?