Политолог: Лукашенко и Путин заинтересованы в продолжении белорусских протестов

В российском руководстве периодически напоминают Александру Лукашенко о анонсированной им же конституционной реформе. В условиях давления Кремля белорусский лидер заинтересован в продолжении протестов, но и Москва ведет свою игру, заявил политолог Арсений Сивицкий.



Россия продолжит оказывать давление на белорусское руководство и призывать к диалогу с оппозицией, убежден эксперт. Он отметил, что Москва настроена на мирный транзит власти в Минске.



В условиях давления Кремля Лукашенко заинтересован в том, чтобы протестные акции продолжались как можно дольше, полагает аналитик. По мнению Сивицкого, белорусский лидер может откладывать начало общенационального диалога и проведение реформ под предлогом оппозиционной активности.

Но пока Кремль не торопит Лукашенко. На сентябрьской встрече в Сочи Путин вряд ли мог поставить перед Лукашенко сроки.

Более того, продолжение протестов выгодно и Кремлю, полагает Сивицкий. Активность оппозиции загоняет Лукашенко во внешнеполитическую изоляцию и у него не остается иного пути, кроме сближения с восточным соседом, пояснил эксперт.

"С этой точки зрения протесты выполнили свою функцию: Лукашенко сейчас находится практически в полной зависимости от решений и поддержки Кремля", – констатировал Сивицкий.

Получив управляемую власть в Минске, Москва продолжит настаивать на диалоге с оппозицией, сказал политолог. Со стороны протеста в нем будут участвовать бывшие кандидаты в президенты Виктор Бабарико и Валерий Цепкало, сказал эксперт в интервью порталу "Белорусский партизан".

Оппозиция уже четвертый месяц проводит еженедельные акции протеста. Все они заканчиваются задержаниями. Силовики применяют спецсредства для разгона протестующих.