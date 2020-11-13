Эксперт раскрыл подробности переговоров Мишустина и Лукашенко: Передал жесткий ультиматум Путина

На этой неделе состоялись телефонные переговоры премьер-министра России Михаила Мишустина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Подробности беседы раскрыл политолог Олег Соскин.

По словам эксперта, представители России и Белоруссии обсудили ряд важных проблем. В частности, они поговорили об экономическом сотрудничестве, а также строительстве новой атомной электростанции и объемах нефти.

Однако главной темой обсуждения стал политический кризис в республике. На своем ютуб-канале политолог отметил, что Михаил Мишустин передал Александру Лукашенко жесткий ультиматум Владимира Путина.

"Премьер-министр передавал привет от Путина и говорил о том, когда же Лукашенко уйдет", – поделился мыслями Соскин.

Эксперт также обратил внимание, что в последние месяцы с президентом Белоруссии связывались глава России Владимир Путин и еще несколько крупных российских политиков. Во всех случаях Лукашенко предложили покинуть пост.

Напомним, ситуация в республике обострилась в начале августа. Сторонники оппозиции остались недовольны результатами выборов президента Белоруссии. По данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовало большинство.

Каждое воскресенье сотни оппозиционеров собираются в центре Минска и других крупных городов с бело-красно-белыми флагами в руках. Они требуют отставки нынешнего лидера и проведения нового голосования.