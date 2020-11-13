"Сложная ситуация": Агурбаш о беззаконии и терроре в Белоруссии

Певица заявила, что ее "родные братья и сестры" сражаются с беззаконием, насилием, агрессией и террором. "Сегодня очень сложная ситуация", – отметила исполнительница.
Агурбаш выразила уверенность, что добро победит. "И всегда мир и Вселенная будет на стороне правды и стороне справедливости", – заявила звезда. Она предложила поаплодировать воинам света и мира.
Речь певицы, которая неоднократно пикетировала посольство Белоруссии в Москве, а также выступает с открытой критикой действий режима президента республики Александра Лукашенко, встретили аплодисментами.
Напомним, массовые протесты в Белоруссии начались сразу после выборов главы государства. Многие граждане остались недовольны тем, что победу одержал Александр Лукашенко. По данным Центризбиркома, за политика отдало голос большинство избирателей – 80%. Его главного оппонента Светлану Тихановскую поддержали всего 10% граждан. Против всех высказались 4% человек.
Как писали "Дни.ру", британский аналитический центр Chatham House провел социологический опрос среди белорусов через несколько недель после выборов. За Александра Лукашенко отдали голос 20% респондентов, а за Светлану Тихановскую – 52%.
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