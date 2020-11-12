Масочный режим в Минске как способ подавить протесты – политолог

До недавнего времени Александр Лукашенко скептически относился к средствам индивидуальной защиты от коронавируса, поэтому новость о введении масочного режима в Минске кажется сенсационной. Политолог Валерий Карбалевич объяснил, зачем белорусские власти сменили риторику.

За восемь месяцев в Белоруссии выявили почти 110 тысяч случаев заражения коронавирусом. Согласно официальным данным, от COVID-19 скончались чуть больше одной тысячи человек. За последние сутки количество инфицированных выросло на 1,1 тысячи.

До ноября в Белоруссии не было введено никаких ограничений. Единственная мера, которая призвана замедлить распространение коронавируса, – масочный режим, объявленный в Минске на этой неделе.

Поздняя реакция властей выглядит особенно странной, если вспомнить заявление Лукашенко о том, что страна "эту заразу" победила. Более того, Александр Григорьевич пренебрежительно называл маски намордниками.

По мнению Валерия Карбалевича, изменению взглядов Лукашенко есть несколько объяснений. Во-первых, вторая волна коронавируса опаснее, чем та, которая была весной. Во-вторых, власти поняли, что игнорирование пандемии коронавируса привело к негативным настроениям среди населения.

Лукашенко и Министерство здравоохранения заявили, что акции протеста ухудшают ситуацию с коронавирусом в Белоруссии, поэтому призвали народ сидеть дома. Но, по мнению политолога, масочный режим – лишь способ психологического давления на людей, жаждущих перемен в стране. "Если говорить о реальных антикоронавирусных действиях, то мало что изменилось", – сделал вывод Карбалевич.