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Дипломат заявил о возможности бегства Лукашенко из Белоруссии на российском вертолете

Дипломат заявил о возможности бегства Лукашенко из Белоруссии на российском вертолете

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Легитимность Александра Лукашенко исчерпана. Президенту Белоруссии следует добровольно покинуть свой пост, заявил немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.
прочитано 2366 раз

Протесты в Белоруссии не утихают уже три месяца. Демонстранты обвиняют власти в фальсификации итогов выборов президента и настаивают на проведении нового голосования. Также они требуют освободить всех политзаключенных и наказать силовиков, причастных к насилию над оппозиционерами.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

В поддержку демонстрантов выступили многие европейские лидеры и дипломаты, среди них – президент Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. В беседе с изданием "Европейская правда" он заявил, что в интересах Лукашенко – самому предложить способ передачи власти.

По словам дипломата, белорусы не похожи на своих соседей – украинцев. Жители республики не хотят разрывать отношения с Россией и сближаться с Европейским союзом. При этом Ишингер отметил, что многие жители республики остались недовольны тем, что Москва поддержала Александра Лукашенко.

Президенту Белоруссии следует услышать требования протестующих и запустить процесс трансфера власти как можно раньше. В таком случае Александр Лукашенко избавится от необходимости бежать из страны на российском вертолете, выразил мнение немецкий дипломат.

Автор: 12 ноября 2020, 15:19 Источник: Европейская правда ✓ Надежный источник
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Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

гость
Ответить
Ждем не дождемся, когда он исчезнет с наших глаз. Вместе со своей сворой карателей и воров.
Гость
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Ваши слова да Богу в уши!
Гостьк
Ответить
Маргарита Луи-Дрейфус, урожденная Маргарита Богданова, Это ты тварь платила Собчак за издевательство над нами?! Кошелка питерская, чтоб тебе все вернулось.

Подробнее на РБК:
<цензура>
Белорус
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Жители Беларуси, за исключением карателей и прихлебателей, недовольны тем, что Путин поддерживает Лукашенко. Это его право - пачкаться о запятнавшего себя кровью диктатора-самозванца. Он сделал свой выбор - очередной раз поддержал не народ, а нелегитимного узурпатора. Украинцев Путин оттолкнул от России, когда поддержал вора Януковича. В молодости Янукович имел судимость за грабеж. У Лукашенко тоже есть темное пятно в биографии - избил тракториста в бытность директором совхоза. Теперь Путин отталкивает белорусский народ от России.Осталось объявить белорусов врагами, как объявили украинцев.
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